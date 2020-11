TRIBUNALE Processo Rimini Yacht: sentito il sammarinese Cervellini nell'ultima udienza

Processo Rimini Yacht: sentito il sammarinese Cervellini nell'ultima udienza.

Ultima udienza al Tribunale di Rimini per il Processo Rimini Yacht. L'imputato Giulio Lolli assiste in video-conferenza dal carcere di Rossano Calabro dove è detenuto. Sentito come teste il commercialista sammarinese Dino Cervellini. La sentenza è attesa in giornata.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: