Processo Santanché rinviato a settembre: rischio prescrizione

Rinviato al 16 settembre il processo per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri. Un rinvio contestato dai pm che evidenziano il “rischio prescrizione”.

In sostanza la difesa ha chiesto di estromettere parti civili e piccoli soci Visibilia che erano già stati ammessi in udienza preliminare. C'è anche da dire che il processo avrebbe potuto in realtà aprirsi prima, poiché i capi di imputazione non erano chiari ed era stata necessaria una rimodulazione. Sono molteplici, dunque, le cause del rischio prescrizione. “Il rinvio? – ha commentato la ministra – preferirei l'assoluzione, ma non dipende da me”.

A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere austriaco Stocker, e ribadisce di voler continuare insieme agli altri leader europei a cercare le condizioni per un accordo reciprocamente vantaggioso sui dazi, prima del 1 agosto, “per rafforzare l'occidente nel suo complesso – ha spiegato – e le nostre economie già strettamente interconnesse. Tutti gli altri scenari – conclude – sarebbero totalmente insensati”. L'opposizione su questo la incalza.

Da Washington, dove ha incontrato il segretario di Stato Mark Rubio, il ministro degli Esteri Tajani ha definito gli Stati Uniti il miglior amico dell'Italia, e ha detto che si deve “parlare e parlare per arrivare a un accordo sui dazi e raggiungere un'intesa win win. L'obiettivo finale è avere una grande area di mercato che includa Europa, America, Canada e Messico. L'Italia è pronta a investire di più negli Stati Uniti – ha annunciato – e voglio essere ottimista perché America e Europa sono le due facce della stessa medaglia”.

Nel video l'intervista a Elly Schlein, segretaria Partito Democratico