Processo Visibilia, la difesa chiede il proscioglimento della ministra Santanché

Nel video l'intervista a Daniela Santanchè, ministra del Turismo

Mentre alla Triennale di Milano la ministra del Turismo Daniela Santanchè smentisce la sua candidatura a sindaca della città, la sua difesa ne chiede il proscioglimento dall'accusa di falso in bilancio nel caso Visibilia, gruppo editoriale fondato dalla ministra, dalla quale ha dismesso cariche e quote nel 2022, dicendo che “non c'è mai stata alcuna operazione di maquillage sui bilanci”, né è mai “stato nascosto alcunché”. La decisione del giudice arriverà il 17 gennaio.

Rispondendo in audizione il ministro dell'Economia Giorgetti ha rivelato che in legge di bilancio vi sono diversi emendamenti sull'opportunità di rafforzare la previdenza integrativa, o secondo pilastro, ritenuta “una delle azioni di politica economica cruciale”. Sugli emendamenti in generale, la presidente del Consiglio Meloni nel suo ultimo vertice di maggioranza ha posto qualche paletto, chiedendo poche modifiche e concordate, oltre che con l'ok del ministero dell'Economia sulle coperture. “E' intenzione del governo – si legge nella nota congiunta – ascoltare con attenzione le proposte migliorative che giungeranno dal Parlamento, sempre nel rispetto di una legge di bilancio seria e con la dovuta attenzione ai conti pubblici”.

In risposta alla legge di bilancio che, invero, pare scontentare un po' tutti, venerdì si prospetta un'altra giornata nera, per lo sciopero non di settore ma generale, col coinvolgimento di molte categorie di lavoratori. Le ferrovie hanno scioperato ieri, ma il 29 a rischio sarà tutto il resto, compresi metro, bus e tram. Si fermerà anche la scuola e, di nuovo, il comparto sanitario.

