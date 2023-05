PREMIO LETTERARIO PAOLO FABBRI Proclamati i vincitori: il tema del viaggio ispira la seconda edizione Il premio è indetto dall’Associazione Alumni del liceo classico “Giulio Cesare” di Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, e il supportato di Domini Soso Fabbri

Sono Sonia Palazzi Rossi e Jacopo Esposito, entrambi della 5D del liceo classico “Giulio Cesare” di Rimini, i vincitori ex aequo del Premio letterario Paolo Fabbri 2023, seconda edizione. Premio indetto dall’Associazione Alumni, con il patrocinio del Comune di Rimini, voluto e supportato da Domini Soso Fabbri, per onorare la memoria del marito Paolo, scomparso nel 2013. Riccionese, ex alunno del liceo, Fabbri era giornalista e un noto professionista della Comunicazione. La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 5 Maggio al Teatro degli Atti, in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico.

Riservato agli studenti degli ultimi tre anni, il concorso quest'anno aveva per titolo: “Il fine del viaggiatore è il viaggiare stesso e non l’arrivare” (Tiziano Terzani); “Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone” (John Steinbeck); “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” (Marcel Proust); “Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze …” (Konstantinos Kavafis). Le citazioni di questi autori definiscono il viaggio in modi diversi. Prendi spunto da esse per raccontare il tuo viaggio ideale e cosa significa per te viaggiare”.

I partecipanti sono stati valutati dalla commissione giudicatrice esterna, composta da nomi autorevoli quali il Prof. Mauro Miccio, professionista della Comunicazione nazionale ed internazionale, manager e docente di Sociologia della comunicazione presso l’Università Roma Tre (presidente), il giornalista Giorgio Tonelli, già Caporedattore della Sede regionale Rai, la Prof.ssa Chiara Giovannini e l’Avv. Carlo Rufo Spina, presidente e tesoriere dell’Associazione Alumni, e la dott.ssa Domini Soso Fabbri, già regista Rai.

