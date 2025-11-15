Produzione industriale in Italia: a settembre registrato un +2,8%

Torna a crescere l'indice della produzione industriale in Italia. A settembre registrata una crescita del +2,8% rispetto al mese precedente. "Ci sono dei segnali interessanti per quello che riguarda la produzione industriale - afferma Andrea Ropa, direttore QN economia e lavoro - con una buona ripresa sia in termini percentuali sia in termini di valore, soprattutto trainata dal settore dei farmaceutici, da una buona performance dell'alimentare e anche da una buona performance dei prodotti elettronici. Si tratta di un dato che dopo molti mesi negativi inverte una tendenza che cominciava ad essere particolarmente preoccupante".

"Da questo punto di vista - aggiunge Ropa - le buone notizie non finiscono qua perché la salute buona del Made in Italy sostanzialmente nel sistema produttivo italiano è stato confermato poi dalle cifre che riguardano l'export che ha ripreso a salire in maniera piuttosto robusta. A settembre ha fatto +10,5% in termini monetari e +7,9% in termini di volume, ma soprattutto il dato importante e davvero significativo è la ripresa dell'export verso gli Stati Uniti, dove dopo il calo di agosto del 21,1% dovuto fondamentalmente alla paura dei dazi che sono stati introdotti dal Presidente Trump, il made in Italy invece ha ripreso in maniera virtuosa con un ottimo +34,7% che sostanzialmente conferma come i nostri prodotti penetrino il mercato americano in maniera molto significativa e che in qualche modo esorcizzano la paura di questi dazi dei quali tanto si era parlato ma che poi alla fine in termini pratici non hanno provocato i disastri che si pensava insomma".