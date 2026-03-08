FANO Profanazione all’eremo di Monte Giove: sparisce la reliquia di San Valerio l furto scoperto dai frati camaldolesi nel pomeriggio. Secondo i monaci nessun valore commerciale per la reliquia, possibile gesto vandalico. La chiesa resta chiusa

All’Eremo di Monte Giove, sulle colline sopra Fano, è stata rubata una reliquia custodita da oltre quattro secoli sotto l’altare della chiesa. Il furto, avvenuto tra le 12 e le 15.30 di ieri, ha spinto i frati camaldolesi a chiudere l’eremo e sospendere le funzioni religiose, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire responsabilità e movente di un gesto definito dagli stessi religiosi un grave atto vandalico.

Secondo quanto ricostruito, ignoti sono riusciti ad aprire l’urna di pietra collocata sotto l’altare maggiore, sollevandone il pesante coperchio e prelevando la reliquia attribuita a San Valerio. Il reperto era custodito all’interno di una piccola cassetta di legno sigillata da circa 400 anni. I ladri avrebbero estratto la cassetta e l’avrebbero poi abbandonata all’interno della chiesa, portando via soltanto il contenuto.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i frati camaldolesi dell’ordine di San Benedetto quando sono entrati in chiesa nel pomeriggio. Per i frati l’oggetto sottratto non avrebbe alcun valore economico: le reliquie, infatti, sono generalmente resti corporei o oggetti appartenuti a figure venerate dalla tradizione cristiana. Proprio per questo motivo, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, prende quota quella di un gesto vandalico piuttosto che di un furto con finalità di mercato.

L’eremo resterà chiuso almeno fino al termine dei rilievi. I carabinieri stanno raccogliendo elementi utili e verificando eventuali immagini delle telecamere presenti nella chiesa, anche se i religiosi spiegano che non è facile controllare gli accessi alla struttura. “Se siamo nelle celle o in refettorio – osserva padre Maurizio al Resto del Carlino – è impossibile accorgersi se qualcuno percorre il vialetto”.

L’episodio ha suscitato forte amarezza nella comunità monastica e tra i frequentatori del luogo di culto. In un messaggio diffuso sui social, i frati hanno parlato di “un grave atto vandalico” che colpisce un luogo “prezioso per coltivare lo spirito e la preghiera”.

