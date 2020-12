Professor Locatelli: "Tra Pfizer e Moderna all'Italia arriveranno 62 milioni di dosi di vaccino"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Curva epidemica in Italia ancora in decrescita, ma un po' rallentata. Lo dice l'ultimo monitoraggio dell'anno dell'Istituto superiore di Sanità. La vera valutazione sull'andamento dell'epidemia durante le festività si avrà solo a metà gennaio, puntualizzano dall'Iss, causa minor numero di tamponi eseguiti.





Nei vicini Paesi europei c'è già una ricrescita della curva, i contagi sono tornati a salire. Per l'Italia è un momento di transizione, l'indice Rt è sotto 1, ma in risalita da un paio di settimane. Dal 7 gennaio torneranno le Regioni colorate, ma la Sottosegretaria alla Salute Zampa ipotizza che, inizialmente, saranno tutte gialle. Poi i vaccini, per il professor Locatelli, che giusto oggi si è sottoposto a vaccinazione, parlare di ritardi è ingeneroso, a gennaio ogni settimana arriveranno dalle 450mila alle 490mila dosi. Intanto con più di 186mila tamponi risale sopra 20mila l'incremento dei casi totali (23.477), crescono di 27 unità le terapie intensive (2.555) ma calano di 415 gli altri ricoverati Covid (23.151). 555 i morti, ormai oltre i 74mila (74.159). Su oltre 15.700 tamponi tornano a salire i contagi in Emilia Romagna, 2.116 i nuovi positivi (930 asintomatici), per una percentuale che sale fino al 13,4%.





Sostanzialmente stabili i reparti di terapia intensiva (233, +3) e negli altri reparti (2.629, -12). 55 i decessi, 9 nel riminese (7 donne, una di 75 anni, una di 87 anni, due di 93 anni, due di 94 anni e una di 99 anni; due uomini di 73 e 82 anni), dove risalgono anche i casi (+261, 174 sintomatici).

Nel video l'intervista a Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, e l'intervento di Franco Locatelli, presidente Consiglio Superiore di Sanità