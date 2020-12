Professor Rezza (Ministero Salute): "La curva dei contagi ha smesso di scendere, ora assistiamo ad una stabilizzazione"

Sentiamo Giovanni Rezza

Da oggi tutta Italia è zona rossa, ieri corsa allo shopping last minute nei negozi al dettaglio, che da oggi e fino al 27 rimarranno chiusi. Restano sempre aperti supermercati e farmacie. I vaccini Pfizer sono partiti dal Belgio e sono attesi il 26 allo Spallanzani di Roma. Da oggi invece Alitalia riprende i voli Londra-Roma, coi passeggeri che dovranno certificare la negatività al Covid 72 ore prima di partire, e poi ripetere il test antigenico all'arrivo a Fiumicino, oltre ad osservare un isolamento fiduciario di 14 giorni. In Francia il presidente Macron non ha più i sintomi del Covid-19 ed è uscito dall'isolamento. Al Ministero della Salute la conferenza sul monitoraggio dei contagi ha messo in evidenza come la curva abbia purtroppo smesso di scendere e veda una sostanziale stabilizzazione.





Nel video l'intervento del professor Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute