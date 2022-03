CORIANO Profughi ucraini: Spinelli, “Un decreto per destinare risorse direttamente alle famiglie che accolgono"

Un secondo incontro con la comunità ucraina del territorio e con i loro familiari corianesi utile ad aggiornare la situazione circa l’accoglienza di chi fugge dalle zone di guerra. Nella Sala Isotta a Coriano, sono stati distribuiti ai presenti vademecum con le indicazioni per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina.

Il sindaco Domenica Spinelli e l’assessore Beatrice Boschetti hanno illustrato le ultime indicazioni aggiornate e fornite dalla Prefettura e dall’Ausl: si tratta di un tavolo aperto e continuo con tutti gli organi istituzionali provinciali che coordinano l’emergenza. Particolare attenzione sui bambini ucraini e soprattutto su come integrarli nella vita di tutti i giorni fra scuola, attività multidisciplinari, conoscenza della lingua. Imprescindibili i dati ufficiali. A Coriano sono giunti arrivati finora 9 bambini e 11 adulti, ma ce ne sono probabilmente di più ancora non “tracciati”. È stato avviato il confronto con le associazioni del territorio al fine di raccogliere ed organizzare occasioni di socializzazione per i numerosi bimbi ucraini che arriveranno anche a Coriano nei prossimi giorni.

"Serve un decreto urgente che possa destinare delle risorse direttamente alle famiglie che accolgono - ha detto la sindaca Spinelli - Questa è una immigrazione di Rete".

