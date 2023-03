CONVEGNO Progetto “Patrimonio culturale della pesca”: entro il 31 marzo la candidatura a Patrimonio Unesco

Progetto “Patrimonio culturale della pesca”: entro il 31 marzo la candidatura a Patrimonio Unesco.

A Rimini il convegno finale del progetto “Patrimonio culturale della pesca”, - dal titolo "Pesca con attrezzi tradizionali nelle lagune e in mare - Verso la candidatura alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO" - con il quale i Gruppi di Azione Locale della pesca (FLAG) italiani hanno avviato un percorso partecipato volto alla candidatura per l'iscrizione alla Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale sostenuta dall'UNESCO. La candidatura verrà presentata entro il 31 marzo al Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e sarà sostenuta da molte istituzioni pubbliche e private che stanno inviando le proprie comunicazioni a sostegno del percorso avviato.

In occasione del convegno è stato presentato anche il documentario 'Salsedine': un viaggio tra 6 Regioni dell'Adriatico e il Tirreno che racconta passioni ed emozioni che emergono da tanti elementi tipici e caratteristici di chi il mare lo vive ogni giorno.

