Proiezione Osservasalute: in Lombardia e Marche zero casi a fine giugno

Secondo le proiezioni dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, in Lombardia e Marche l'assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno. In Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Nelle altre Regioni l'azzeramento dei contagi potrebbe avvenire, invece, già tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. 'Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché il 4 maggio sia una data attorno alla quale dobbiamo costruire questa fase 2. Lavoro con tutte le regioni italiane per affrontare questa sfida. Guai a dividersi o ad alimentare polemiche', ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Circo Massimo. Intanto arriva il via libera del Consiglio dei ministri allo slittamento delle amministrative.