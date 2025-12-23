Pronti per le vacanze: oltre sei milioni gli italiani in viaggio per Natale

Il contesto economico ancora incerto non toglie agli Italiani la voglia di viaggiare: oltre sei milioni hanno pronta la valigia per le vacanze di Natale. L'83% resterà però in Italia, e tra questi il 25% sceglierà località vicine a casa, privilegiando mete facilmente raggiungibili. Un milione, invece, sceglierà capitali europee o paesi extra europei. Nel 60% dei casi sarà comunque una vacanza breve, con al massimo 1 o 2 pernottamenti. Il 29% alloggerà in strutture alberghiere, mentre il 40% opterà per la casa di amici e parenti o per seconde case.

La top ten delle destinazioni vede in testa la montagna con il 20% delle preferenze, seguita da località di mare e città d'arte, che restano scelte molto apprezzate nel periodo natalizio. Il 59% degli italiani viaggerà in coppia, il 36% con i figli, mentre un 11% partirà da solo. La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona.

"I dati sulle partenze di Natale - dice il presidente di Confturismo Confcommercio - confermano la solidità della domanda turistica interna. La scelta prevalente di vacanze brevi, dimostra come gli italiani continuino a viaggiare, adattando però durata e modalità di soggiorno a un contesto economico ancora attento ai costi”.







