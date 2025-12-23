TV LIVE ·
Pronti per le vacanze: oltre sei milioni gli italiani in viaggio per Natale

La maggior parte resterà in Italia

di Monica Fabbri
23 dic 2025

Il contesto economico ancora incerto non toglie agli Italiani la voglia di viaggiare: oltre sei milioni hanno pronta la valigia per le vacanze di Natale. L'83% resterà però in Italia, e tra questi il 25% sceglierà località vicine a casa, privilegiando mete facilmente raggiungibili. Un milione, invece, sceglierà capitali europee o paesi extra europei. Nel 60% dei casi sarà comunque una vacanza breve, con al massimo 1 o 2 pernottamenti. Il 29% alloggerà in strutture alberghiere, mentre il 40% opterà per la casa di amici e parenti o per seconde case.

La top ten delle destinazioni vede in testa la montagna con il 20% delle preferenze, seguita da località di mare e città d'arte, che restano scelte molto apprezzate nel periodo natalizio. Il 59% degli italiani viaggerà in coppia, il 36% con i figli, mentre un 11% partirà da solo. La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona.

"I dati sulle partenze di Natale - dice il presidente di Confturismo Confcommercio - confermano la solidità della domanda turistica interna. La scelta prevalente di vacanze brevi, dimostra come gli italiani continuino a viaggiare, adattando però durata e modalità di soggiorno a un contesto economico ancora attento ai costi”.




