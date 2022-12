RIMINI Pronto soccorso: aggressivo verso i sanitari e minaccia i poliziotti, arrestato bosniaco

Nella mattinata di mercoledì agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino bosniaco, per il reato di violenza o minaccia ad un Pubblico Ufficiale. Alle ore 07.45, una volante ha raggiunto il nosocomio, dopo che veniva segnalato un uomo molesto all’interno del Pronto Soccorso. L'uomo presente già dalle tre circa del mattino, aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti di tutti i presenti, ostacolando e turbando lo svolgimento del servizio di intervento. Nei giorni scorsi, inoltre, la stessa persona si era resa responsabile di analoghi comportamenti sfociati in più denunce da parte delle Forze di Polizia.

Gli agenti hanno deciso di accompagnarlo in Questura, ma il bosniaco si ribellava e ha cominciato a minacciare pesantemente i poliziotti. Solo dopo una lunga mediazione il soggetto si è calmato. salendo sulla volante.

In mattinata il giudizio per direttissima con cui è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Rimini.

