Pronto soccorso di Rimini: subito una nuova sala d’attesa, poi un ampliamento da 8 milioni

ll pronto soccorso di Rimini si prepara a una profonda riorganizzazione. I primi interventi, di carattere temporaneo ma immediato, saranno realizzati entro la fine del 2025, mentre nei prossimi cinque anni è previsto un vero e proprio ampliamento strutturale dal valore complessivo di 8 milioni di euro.

A illustrare il progetto è l’assessore alla Sanità, Kristian Gianfreda: “Il primo passo riguarderà il riordino degli spazi interni dell’attuale pronto soccorso. Per rendere più funzionale il servizio, verrà realizzato un nuovo spazio esterno: un dehor di circa 40 metri quadrati, situato accanto all’ingresso principale e destinato ad accogliere l’area di attesa. In questo modo sarà possibile liberare ambienti preziosi all’interno della struttura e migliorare l’organizzazione complessiva”.

L’intervento, sottolinea l’amministrazione, rappresenta un segnale concreto della volontà di rispondere alle esigenze dei cittadini e di continuare a rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio. L'Ospedale Infermi di Rimini si è posizionato, nella classifica redatta da Newsweek e Statista nel 2024, al 58° posto tra i migliori ospedali a livello nazionale.









