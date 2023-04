POLITICA Proposta Lega: detrazione da 10mila euro per ogni figlio a carico Il sottosegretario: 'Idea di Giorgetti, si somma ad assegno unico'

Proposta Lega: detrazione da 10mila euro per ogni figlio a carico.

"La proposta del ministro dell'Economia è assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico. Questo non significa abbandonare l'assegno unico ma, oltre a questo, si dovrebbe reintrodurre una detrazione di 10.000 euro l'anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro fino ai 21 anni) fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei senza limiti di reddito". Così Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese in quota Lega, commenta le indiscrezioni sull'idea di Giancarlo Giorgetti di ridurre le tasse su chi fa figli.

