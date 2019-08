Proposta Open Arms: "Trasferire i migranti da Catania a Madrid in aereo"

Sulla questione Open Arms interviene l'Unione Europea con la portavoce dell'Esecutivo comunitario Natasha Bertaud che rilancia l'appello a Stati membri e ONG, affinché possano “collaborare per trovare una soluzione che funzioni e che permetta uno sbarco immediato delle persone a bordo”. Interviene intanto la stessa Open Arms: “Se davvero un accordo è stato trovato, è indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilità di garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari, che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro" Poi la proposta: “Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid”. Salpata poco da dal molo di Lampedusa la nave Sansovino, con a bordo 37 naufraghi della Open Arms, tra cui sei donne e 24 minori. La nave approderà a Porto Empedocle.