Proposte concrete: on line la petizione dei ristoratori di Rimini

Nel video l'intervista a Giuliano Lanzetti, punto di riferimento nel campo della ristorazione e Presidente di Rinascita Pubblici Esercizi

Rinascita Pubblici Esercizi, questo il nome del gruppo, non cerca assistenzialismo ma risposte, ed ha creato una petizione, online da oggi, da presentare al governo. Tra le richieste, una burocrazia più snella. "Se non hanno contributi per poterci sostenere – si legge nella nota stampa- che cambino i regolamenti che trattano i fallimenti societari e che vadano a lavorare sulle centrali rischi bancarie per dare una seconda opportunità alle aziende che falliranno a causa del covid-19”. Questa crisi, è la fosca previsione, ci lascerà senza milioni di imprenditori. Che volendo possono sottoscrivere su www.rinascitape.it

"Lungimiranza e giustizia economica per un settore a rischio desertificazione" Una burocrazia più snella tra le proposte. Ma anche misure a favore dei dipendenti. Anche a San Marino si sta costituendo un movimento che unisce il settore ristorazione e commercio. Si chiama "Uniti per la Rinascita" ed al suo interno il confronto è aperto per affrontare il presente ma soprattutto programmare il futuro.

