Proroga dello stato di emergenza Covid-19, Speranza "decisione a ridosso del 15 ottobre".

"La valutazione su un eventuale proroga dello stato di emergenza verrà fatta a ridosso del 15 ottobre ma quello che posso dire è che la situazione oggi non è migliore rispetto ai giorni di fine luglio quando decidemmo di prorogare lo stato di emergenza, faremo una valutazione, e come sempre ci confronteremo con il Parlamento perché questo deve avvenire in una democrazia parlamentare come la nostra. Però io sono per mantenere ancora la linea della massima prudenza". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante la trasmissione #cartabianca, precisando che "in ogni caso ci sono dei passaggi formali che in una democrazia devono essere fatti, come il confronto dentro il Parlamento e dentro il Governo".

In Italia ieri si sono registrati 1.648 nuovi casi di covid-19 a fronte di 90.185 tamponi effettuati e 24 nuove vittime. In calo il rapporto tamponi/positività, che scende all'1,82%. 29 i nuovi contagi nelle Marche, 97 in Emilia-Romagna. A Rimini 7 nuovi casi, 5 con sintomi e 2 asintomatici, tutti in isolamento domiciliare;

