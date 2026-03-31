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Prospettive del governo, Meloni parlerà al Parlamento giovedì 9 aprile

Intanto per il decreto bollette i vannacciani votano contro la fiducia

di Francesca Biliotti
31 mar 2026

E' di oggi l'annuncio della presidente del Consiglio che riferirà in Parlamento sulle prospettive di governo dopo Pasqua. Una informativa, che una volta tanto non è quella tradizionale, dovuta, in vista dei lavori del Consiglio Europeo, ma che la presidente Giorgia Meloni vuole rendere al Parlamento, per parlare del governo, delle prospettive della maggioranza e del lavoro prossimo venturo, dopo la battuta d'arresto del referendum. La Camera l'ha già comunicata per giovedì 9 aprile. Intanto a Montecitorio il decreto bollette, passa l'ennesima fiducia posta, con 203 sì, ma per la prima volta i vannacciani votano contro, e anche contro il testo. Pensare che, poco prima, proprio la Lega, ex partito di due parlamentari vannacciani su tre, si era affrettata a dire che tutto andava bene.

Nel video gli interventi in Aula di Rossano Sasso, deputato Futuro Nazionale; Luca Toccalini, deputato Lega





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