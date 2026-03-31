POLITICA ITALIA Prospettive del governo, Meloni parlerà al Parlamento giovedì 9 aprile Intanto per il decreto bollette i vannacciani votano contro la fiducia

E' di oggi l'annuncio della presidente del Consiglio che riferirà in Parlamento sulle prospettive di governo dopo Pasqua. Una informativa, che una volta tanto non è quella tradizionale, dovuta, in vista dei lavori del Consiglio Europeo, ma che la presidente Giorgia Meloni vuole rendere al Parlamento, per parlare del governo, delle prospettive della maggioranza e del lavoro prossimo venturo, dopo la battuta d'arresto del referendum. La Camera l'ha già comunicata per giovedì 9 aprile. Intanto a Montecitorio il decreto bollette, passa l'ennesima fiducia posta, con 203 sì, ma per la prima volta i vannacciani votano contro, e anche contro il testo. Pensare che, poco prima, proprio la Lega, ex partito di due parlamentari vannacciani su tre, si era affrettata a dire che tutto andava bene.

Nel video gli interventi in Aula di Rossano Sasso, deputato Futuro Nazionale; Luca Toccalini, deputato Lega

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