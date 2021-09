Prostituzione su strada a Rimini: 216 persone sanzionate in tre mesi

La Polizia Locale di Rimini nei tre mesi di giugno, luglio e agosto, ha vigilato contro il fenomeno della prostituzione su strada. 216 le sanzioni elevate nell'ambito dei controlli, di cui 27 a giugno, 111 a luglio e 78 agosto. Tutti i soggetti sono stati multati in base alla normativa, emessa dal comune di Rimini, lo scorso gennaio, che punisce tutti coloro sorpresi ad offrire prestazioni sessuali a pagamento o richiedono informazioni per ottenerne. La sanzione prevista per la violazione dell’ordinanza emessa dal Comune di Rimini per il contrasto del fenomeno, in vigore dallo scorso gennaio, è di 400 euro, 500 se non pagata entro 60 giorni.