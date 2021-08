MANIFESTAZIONE Protesta a Rimini contro il green pass

Nella serata di ieri alcune centinaia di persone sono scese in piazza a Rimini per protestare contro il green pass, entrato in vigore oggi, e contro la vaccinazione obbligatoria. La manifestazione, a cui ieri hanno partecipato anche diversi turisti, era organizzata dal comitato “Fronte Unito Romagna per la Costituzione”. Come in altre recenti occasioni hanno scandito cori invocando “libertà, libertà”, sostenendo tesi contestate dal mondo scientifico e dalla sanità pubblica. I manifestanti si sono ritrovati in piazza Tre Martiri e, in corteo, si sono mossi verso zona mare, passando per via IV Novembre, la stazione, via Principe Amedeo, per poi arrivare in piazzale Fellini.

