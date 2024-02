POLITICA ITALIA Protesta agricoltori, Schlein: "Governo ipocrita, alza le tasse poi incolpa l'Europa" Caso Pozzolo, il caposcorta di Delmastro riferisce: "Arma sempre in mano al deputato di Fratelli d'Italia"

Un discorso a 360 gradi per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che ha riunito la direzione nazionale per la prima volta quest'anno, iniziata con un minuto di silenzio per la strage di Firenze, e per tutti i morti sul lavoro. Il Pd presenterà le sue proposte al governo, ha anticipato. Ha parlato anche di settore agricolo, per lei bisognerebbe stabilire un giusto prezzo lungo tutta la filiera. Intanto il governo si prepara al prossimo consiglio dei ministri, mercoledì: il vice ministro dell'Economia Leo riferisce di essere alle “ultime limature” per il decreto legislativo sulle sanzioni tributarie, in attuazione della delega fiscale. Il mondo politico discute anche di terzo mandato, ad oggi il vincolo si ferma a due, per il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, se ne può discutere dopo le europee. Infine il caso Pozzolo, secondo il caposcorta del sottosegretario Delmastro, l'ispettore di polizia Morello, riporta La Stampa, l'arma è sempre stata nelle mani del deputato di Fratelli d'Italia, a Capodanno, quando è partito un colpo che ha ferito una persona. “Dopo lo sparo – ha concluso – l'ho messa in sicurezza”.

Nel video gli interventi di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

