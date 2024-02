Protesta trattori: annunciata una “grande manifestazione”, la prossima settimana, a Roma

In tutta Europa intanto prosegue la protesta degli agricoltori; in Italia acquista di intensità di giorno in giorno. Oggi nuove iniziative, in varie Regioni, per alzare l'attenzione sulla crisi del comparto. I trattori si avvicinano a Roma, con una serie di presidi. “Da giovedì inizierà la mobilitazione”, ha dichiarato uno dei leader della protesta; che ha parlato di una “grande manifestazione” la settimana prossima nella Capitale. Annunciata anche la presenza di un rappresentante del movimento sul palco di Sanremo.

