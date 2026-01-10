MANIFESTAZIONE

Proteste contro l’attacco Usa in Venezuela, mobilitazioni anche a Rimini

Presidio di Potere al Popolo: continuità con le manifestazioni sulla Palestina e contro l’imperialismo statunitense

Manifestazioni in diverse piazze italiane contro l'attacco Usa in Venezuela. A Rimini, Potere al Popolo ha riunito un gruppo di persone armate di bandiere e striscioni, al grido “Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela. Fermare l’imperialismo Usa e il sionismo, Libertà per Nicolás Maduro e Cilia Flores”.

C'è quindi continuità con le mobilitazioni sulla Palestina dei mesi scorsi. I promotori scrivono infatti che la loro protesta è contro l’imperialismo Usa e i governi, come quello Meloni, che appoggiano il genocidio sionista in Palestina e l’aggressività degli Stati Uniti e il recupero colonialista della dottrina Monroe in America Latina.  

