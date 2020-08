METEO Protezione civile: allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna

Il transito di una saccatura in quota determinerà condizioni di instabilità dal pomeriggio di oggi, si legge in un comunicato della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. Saranno probabili rovesci anche temporaleschi sparsi su tutta la Regione, in particolare sul settore appenninico durante il pomeriggio, mentre dal tardo pomeriggio/sera e nella notte sul settore appenninico orientale e sulla zona di pianura romagnola i fenomeni assumeranno carattere più organizzato e diffuso con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale anche di moderata-forte intensità. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nelle prime ore di domani.



