EMERGENZA SANITARIA Protocollo firmato, in Italia vaccinazioni anche in farmacia Alla riunione del G7 dei ministri della Salute si parla di passaporto vaccinale, Speranza: "Soluzione prima dell'estate". A Londra zero decessi da Covid

Protocollo firmato tra il ministro della Salute Speranza, Regioni e farmacisti, per far partire le vaccinazioni anti Covid in tutte le farmacie del Paese. Speranza in videoconferenza ha anche parlato al G7 dei ministri della Salute: al centro il certificato vaccinale, a livello europeo e su scala globale. “Bisogna accelerare la discussione sul green pass – ha detto Speranza – per arrivare ad una soluzione prima dell'estate, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza”. Intanto al termine della missione in Cina, l'Oms ritiene che la trasmissione del virus del Covid dall'animale all'uomo è una ipotesi da “probabile a molto probabile”, mentre al contrario l'ipotesi di un incidente in laboratorio è considerata “estremamente improbabile”. L'incremento odierno è di poco meno di 13mila (12.916), a fronte però del consueto basso numero di tamponi da fine settimana (156.692). Ancora in crescita gli indicatori ospedalieri, sono oltre 3.700 le terapie intensive (3.721, +42), e 462 in più i ricoveri ordinari (29.163). Ancora tantissime le vittime, 417 (108.350).

[Banner_Google_ADS]



A Bologna incontro tra il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l'ambasciatore italiano a San Marino Sergio Mercuri, per parlare di lavoro frontaliero, sanità e salute, oltre alle possibilità di interazione economica e di sviluppo. In Regione, dove tra oggi e domani sono in arrivo più di 230mila vaccini e stanno per partire le prenotazioni per i 70-74enni, si cercano inoltre volontari per la fase 2 di sperimentazione del vaccino italiano ReiThera. Ogni realtà sanitaria potrà 'arruolare' tra le 30 e le 40 persone con oltre18 anni, in buone condizioni di salute e che non abbiano contratto il coronavirus. Sono poco più di 2000 (2.011) i nuovi positivi in Regione, per un tasso di positività che si impenna al 16,8%, dato comunque non indicativo visto l'esiguo numero di tamponi effettuati (11.964). Pressoché stabili le terapie intensive (398, -3), mentre sono 100 in più i ricoverati ordinari per Covid (3.540); 55 le vittime, 1 uomo di 86 anni anche a Rimini, dove ci sono 214 casi in più (136 sintomatici). E mentre la Francia sta decidendo un'eventuale nuova stretta sulle regole sanitarie, alla luce di una situazione che il governo definisce “critica”, con una media di 40.000 contagi al giorno, a Londra ieri zero decessi per Covid, per la prima volta dopo sei mesi. 19 le vittime in tutto il Regno Unito, forte dei suoi 34 milioni di vaccini somministrati. Solo alla luce di questi dati il governo punta ad un allentamento graduale delle restrizioni del lockdown, “non vogliamo andare troppo veloci”, ha detto il ministro della Sanità Matt Hancock, tant'è che per ora restano chiusi negozi non essenziali, pub, ristoranti, cinema, teatri, piscine e luoghi d'intrattenimento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: