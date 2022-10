Protocollo Gdf-Comune Misano su beneficiari di prestagioni sociali agevolate

Continua l'azione delle Fiamme gialle riminesi a contrasto dei percettori di aiuti senza averne diritto. A pochi giorni da quello con Bellaria, siglato, dalla Guardia di Finanza di Rimini e dal Comune di Misano Adriatico, un Protocollo d'intesa pensato per coordinare i controlli sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate che spettano ai cittadini in condizione economica e sociale svantaggiata. L'obiettivo, è quello di contrastare chi, attraverso raggiri o false dichiarazioni, tenti di beneficiare delle misure di aiuto sociale. Nel dettaglio, il Protocollo consentirà alle Fiamme Gialle di accedere, in maniera più rapida ad una grande mole di dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili ai successivi controlli.

Il Comune, inoltre, segnalerà, le misure e i contesti su cui si riterrà opportuno che vengano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento comunicando elementi informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate.