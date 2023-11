RIMINI Prova a sfuggire alla Polizia Locale ma viene fermato: ragazzo con 10 dosi di cocaina

Prova a sfuggire alla Polizia Locale ma viene fermato: ragazzo con 10 dosi di cocaina.

Nella giornata di mercoledì, nell’ambito di un servizio di perquisizione all’interno di una abitazione nella zona Marina, gli agenti della Polizia Locale, dalla finestra, hanno notato un ragazzo dal fare sospetto vicino a una aiuola. Il giovane, raggiunto dagli agenti, ha provato a sfuggire ai controlli lanciando una bicicletta e dandosi alla fuga. Ma è stato fermato e identificato.

Sul posto, la Polizia ha scoperto 10 dosi di cocaina avvolte in un calzino. Perquisita la stanza dell’albergo nella quale stava alloggiando, sono stati trovati anche 920 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. Processato stamane per direttissima, l’uomo, recidivo, ha patteggiato un anno e una sanzione di 1000 euro.

