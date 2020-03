CORONAVIRUS Provincia Rimini, Santi: "Assumeremo misure ancora più rigide" Verso un nuovo decreto. Allo studio misure per fermare mobilità, persone, il lavoro e il territorio. Si avvicinerà molto a quello che si è visto in altri territori del nord Italia e a Medicina, in Emilia-Romagna

"Provvedimenti ancor più stringenti, nelle prossime ore, riguardanti la Provincia di Rimini". Li annuncia il Presidente della Provincia, Riziero Santi. Riguarderanno il territorio provinciale, in particolare la zona sud, quella più colpita dalla diffusione del Covid19. "Dobbiamo uscire da questa situazione nel più breve tempo possibile" - annuncia Santi, al lavoro in queste ore, insieme ai Sindaci dei comuni più coinvolti per "perfezionare e redigere il provvedimento". Nella giornata di domani, spiega ancora Santi, "si proporrà alla Regione l'adozione del provvedimento, sotto forma di Decreto".

