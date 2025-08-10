RIMINI Provoca due incidenti e minaccia con un machete, denunciato 60enne Momenti di paura venerdì sera tra Marina Centro e Miramare. L’uomo, incensurato, è stato denunciato per minacce aggravate e porto di oggetti atti a offendere

Provoca due incidenti e minaccia con un machete, denunciato 60enne.

Provoca due incidenti non gravi, nel giro di pochi minuti, nel cuore della zona turistica di Rimini tra Marina Centro e Miramare, e invece del CID dal cruscotto estrae un machete con cui ha minacciato i presenti.

Protagonista della serata sopra le righe un 60enne riminese che ora deve rispondere dell'accusa di minacce e porto di oggetti atti a offendere oltre che a una serie di violazioni al codice della strada.

Tutto è partito attorno alle 19:30 di venerdì sera a Marina Centro quando l'uomo a bordo della sua Citroen rossa ha colpito un veicolo in sosta su Viale Vespucci. Alla richiesta del proprietario del mezzo tamponato di poter constatare il danno, dopo un inizio tranquillo, i toni si sarebbero alzati e il 60enne, secondo alcune testimonianze, avrebbe estratto la grossa lama per poi fuggire in direzione di Rimini Sud.

All'altezza di Miramare - con la Polizia Locale intervenuta per il sinistro e gli agenti della Polizia di Stato a perlustrare le vie cittadine alla ricerca del fuggitivo - il 60enne è andato a sbattere contro uno scooter per ripartire senza fermarsi. Anche qui, secondo alcune testimonianze, l'uomo avrebbe mostrato il machete ai testimoni.

La sua auto - con ancora i segni sulla carrozzeria dei due sinistri - è stata ritrovata ferma sulla strada in una perpendicolare di Viale Regina Margherita mentre l'uomo, nascosto non lontano nel tentativo di non essere rintracciato, è stato fermato dai Poliziotti che, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato e hanno sequestrato il machete.

Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere Romagna, l'uomo non sarebbe risultato sotto l’effetto di alcol o droghe.

