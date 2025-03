Provvidenziale salvataggio nel Marecchia: tre agenti della Polizia Locale salvano un 25enne in ipotermia Il giovane si era probabilmente tuffato per recuperare il cellulare, ma è stato trascinato dalla corrente

Provvidenziale salvataggio nel Marecchia: tre agenti della Polizia Locale salvano un 25enne in ipotermia.

Nel pomeriggio di ieri, tre agenti della Polizia Locale di Rimini si sono resi protagonisti di un provvidenziale intervento, salvando un giovane di 25 anni trascinato dalla corrente del fiume Marecchia. Il ragazzo, entrato in acqua - pare - nel tentativo di recuperare il cellulare caduto nei pressi del ponte degli Scout, è poi rimasto bloccato in uno dei punti centrali del corso d’acqua, in stato di shock e con l’acqua fino al busto.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando una chiamata alla centrale radio ha segnalato la presenza di una persona in difficoltà nella zona di via Tonale. Due agenti, giunti tempestivamente sul posto, si sono tuffati per cercare di raggiungerlo, ma la corrente ha trascinato il giovane fino alla piccola cascata sotto il ponte. A quel punto, un terzo agente, posizionato sulla sponda lato mare in via Predil, si è lanciato in acqua riuscendo a intercettarlo.

Con uno sforzo congiunto, i tre agenti hanno riportato a riva il 25enne, non residente a Rimini, prestando i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza. Il giovane, in evidente stato di ipotermia e non reattivo, è stato coperto con le giacche degli agenti prima di essere affidato alle cure del personale sanitario e trasportato al pronto soccorso.

“Si sono gettati in acqua senza esitazione, mettendo a rischio la propria incolumità pur di salvare una vita – ha commentato l’assessore alla sicurezza Juri Magrini – Credo sia doveroso rivolgere un particolare ringraziamento agli agenti intervenuti e all’intero Corpo della Polizia Locale per il loro straordinario operato". Sulla scena è stata ritrovata la bicicletta del ragazzo, mentre alcuni testimoni hanno riferito che il giovane potrebbe essere entrato in acqua per recuperare un telefono cellulare, probabilmente caduto mentre si affacciava dal ponte..

