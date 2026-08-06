RIMINI Pubblica sicurezza, chiuso per 10 giorni storico pub di Rimini Diversi gli episodi contestati nel provvedimento del questore. L'ultimo il 14 luglio quando, dopo un pestaggio, rimasero ferite due persone

Pubblica sicurezza, chiuso per 10 giorni storico pub di Rimini.

La Polizia di Stato ha sospeso per 10 giorni la licenza allo storico pub di Rimini, 'Red Devil', molto frequentato dagli anni Novanta per la musica dal vivo. La decisione del Questore è stata presa a seguito di una serie di episodi di pubblica sicurezza. Tra i fatti contestati quello dello scorso 14 luglio, quando all'interno del locale è scoppiata una violenta lite in seguito al presunto furto del portafoglio di un giovane da parte di una donna.

La stessa, insieme ad altre persone, avrebbe aggredito la vittima dando il via a un pestaggio al culmine del quale due persone sono rimaste ferite e trasportate al Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, che hanno ristabilito l'ordine e identificato i presunti responsabili, deferendoli alla Procura della Repubblica. Il provvedimento giunge al termine di una seria istruttoria legata ad altri precedenti interventi delle forze dell'ordine nello stesso esercizio.

Il 22 marzo le Volanti della Questura erano intervenute per una discussione nata all'interno e degenerata all'esterno in un'aggressione, in cui un cliente aveva riportato la frattura del pavimento dell'orbita oculare. Un ulteriore episodio si era verificato il 18 gennaio, quando i Carabinieri erano intervenuti per il ferimento di un uomo colpito al volto con una bottiglia e costretto al ricovero in ospedale.

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