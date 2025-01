MACERATA Pubblica video armato su social. segnalato su Youpol, denunciato ventenne Si tratta di un ragazzo, pregiudicato e residente in provincia Macerata

Esplode dei colpi di pistola per strada e pubblica il video sui social. Le immagini, segnalate alla sala operativa della Questura di Macerata attraverso la piattaforma "Youpol" , nella serata del 20 gennaio scorso, hanno fatto scattare gli accertamenti dei poliziotti della Squadra Mobile. Rintracciato l'autore è stato denunciato per procurato allarme, per avere con le sue condotte arrecato allarme sociale mediante la divulgazione di video sui social network attraverso il maneggio di un'arma.

Si tratta di un ragazzo di origini straniere, di circa vent'anni, pregiudicato e residente in provincia Macerata che ha ammesso di essere il soggetto immortalato nel video e di essere stato lui ad aver esploso i colpi in aria con una pistola a salve. Una perquisizione nella sua abitazione ha riscontrato che non aveva né armi né esplosivi. Il giovane è stato rintracciato grazie al senso di responsabilità e alla collaborazione dei cittadini che mediante l'applicazione della Polizia di Stato "Youpol" ha fatto la segnalazione. Attraverso l'app è infatti possibile, anche caricando video e audio, segnalare episodi di bullismo, di spaccio di sostanze stupefacenti e di violenza domestica.

