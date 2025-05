ESTATE Publiphono Rimini accende l’estate: al via la stagione 2025 tra sicurezza, AI e bollettini ambientali Dal 1° giugno riparte il servizio unico d’Italia con musica, annunci utili e novità tecnologiche. Riconfermata Radio Vacanza e nuovi strumenti per ritrovare persone smarrite

Con l’arrivo di giugno, Publiphono Rimini è pronta a inaugurare la sua 79ª estate. Dal 1° giugno, la storica voce della spiaggia — diffusa da oltre 140 altoparlanti — tornerà a scandire le giornate del litorale riminese con informazioni, intrattenimento e messaggi di pubblica utilità. Diretta da Silena Grisales, la stagione 2025 vedrà ancora protagonista Radio Vacanza con Gilberto Gattei, e l’arrivo di un nuovo "Angelo della spiaggia" per aiutare nel ritrovamento di bambini, anziani e persino animali smarriti (656 le persone ricongiunte nel 2024).

Confermata l’Intelligenza Artificiale per la trasmissione di messaggi in lingue come cinese, armeno o lingue africane, che ha già aiutato decine di turisti stranieri. Tra le novità, debutta il bollettino ambientale quotidiano con dati su marea, temperatura del mare, alba, tramonto e fasi lunari.

Publiphono continuerà inoltre a garantire la diffusione di bollettini meteo e annunci di sicurezza, invitando i bagnanti a seguire le indicazioni dei salvataggi e prestare attenzione ai segnali acustici. Rinnovata anche l’iniziativa “Un Post al Sole”, che porta le campagne degli inserzionisti anche sui social, per una visibilità a 360° per tutta l’estate.

