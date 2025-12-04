Pulizia porti e canali in Emilia-Romagna, interventi per oltre 2 milioni

La Regione Emilia-Romagna stanzia oltre due milioni per il dragaggio di porti e canali nel triennio 2025-2027: la commissione Ambiente ha dato parere favorevole al programma di finanziamento, che prevede interventi per rimuovere fanghi e detriti e garantire una navigazione sicura.

Nel dettaglio la provincia di Rimini riceve 1.030.000 euro, Ferrara 390.000 (più 130.000 euro aggiunti quest'anno per Porto Garibaldi), Forlì-Cesena 500.000, Ravenna 100.000 e Reggio Emilia 60.000.

In provincia di Rimini gli interventi riguardano Cattolica (250.000 euro), Rimini (300.000), Bellaria Igea Marina (220.000) e Riccione (260.000).

A Ferrara i fondi vanno a Comacchio (280.000) e Goro-Porto di Gorino (110.000), a Forlì-Cesena a Cesenatico (500.000), a Ravenna a Cervia (100.000) e a Reggio Emilia a Boretto (60.000) per la pulizia del porto sul Po.









