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Punta da un insetto mentre guida, finisce con lo scooter contro una recinzione

Incidente in viale Puglia a Riccione. Per la donna, di circa 60 anni, era stato inizialmente allertato anche l’elisoccorso

31 lug 2026
Punta da un insetto mentre guida, finisce con lo scooter contro una recinzione

Sarebbe stata la puntura di un insetto, forse una vespa, a far perdere il controllo dello scooter a una donna di circa 60 anni, rimasta coinvolta in un incidente nel pomeriggio in viale Puglia, a Riccione.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe sbandato fino a incastrare il Piaggio Liberty tra la recinzione di un’abitazione e il palo di una fermata dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti il 118 con un’ambulanza e un’automedica, i Vigili del fuoco e la Polizia locale, impegnata nella gestione del traffico e nei rilievi. Per il timore di uno shock anafilattico era stato inizialmente allertato anche l’elisoccorso, poi fatto rientrare dopo il miglioramento delle condizioni della donna, comunque trasportato in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.




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