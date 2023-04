POLITICA ITALIANA Putin visita una base militare vicino a Kherson Ministri degli esteri del G7: "Chi aiuta Mosca pagherà un prezzo pesante"

Putin visita una base militare vicino a Kherson.

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale del gruppo di truppe 'Dnepr' nella regione di Kherson, nel territorio dell'Ucraina, dove ha incontrato i militari. Lo riferisce - come riporta l'agenzia Ria Novosti - il servizio stampa del capo dello Stato russo. "Vladimir Putin presso il quartier generale del gruppo di truppe Dnepr nella regione di Kherson ha ascoltato i rapporti del comandante delle forze aviotrasportate, il colonnello generale Mikhail Teplinsky, il comandante del gruppo di truppe Dnepr, il colonnello generale Oleg Makarevich e altri capi militari ", afferma il rapporto. Putin ha chiesto ai militari di esprimere la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di Kherson e Zaporizhzia.

Intanto i ministri degli esteri del G7 hanno promesso che i paesi che forniscono assistenza alla Russia per la guerra in Ucraina pagheranno "un prezzo pesante". E' quanto si legge in una dichiarazione rilasciata al termine di due giorni di colloqui in Giappone. Gli alti diplomatici hanno anche annunciato di voler rafforzare l'applicazione delle sanzioni già prese nei confronti della Russia e considerano "inaccettabile" l'annuncio da parte di Mosca dell'intenzione di inviare armi nucleari alla Bielorussia. Inoltre hanno esortato la Corea del Nord ad "astenersi" da qualsiasi ulteriore test nucleare o lancio di missili balistici altrimenti dovrà affrontare una risposta "robusta". Infine su Taiwan si oppongono "alle attività di militarizzazione" di Pechino nel mar Cinese meridionale.

