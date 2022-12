EUROPARLAMENTO Qatargate: spunta una 'talpa'. Panzeri 'anima della frode'

Qatargate: spunta una 'talpa'. Panzeri 'anima della frode'.

Nuovi elementi nello scandalo che ha travolto l'Euro-parlamento per le presunte tangenti da Qatar e Marocco. Una 'talpa' tra gli stessi eurodeputati avrebbe fatto partire l'inchiesta. Nel mandato di arresto Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in carcere a Bruxelles, è definito animatore di una 'vasta organizzazione fraudolenta'. Intanto il Pd ha sospeso Andrea Cozzolino dagli organismi del partito fino alla chiusura delle indagini. Monito del presidente Sergio Mattarella: 'Se la democrazia non viene sorvegliata dalla gente, muore'. Che fa riferimento nel suo discorso al corpo diplomatico anche all'Iran senza citarlo: 'c'è chi tenta di "soffocare le voci dei giovani che manifestano pacificamente".

