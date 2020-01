AMBIENTE & SALUTE Qualità dell'aria: da domani in vigore le misure previste per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

Qualità dell'aria: da domani in vigore le misure previste per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Entreranno in vigore le misure previste per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Misure necessarie a seguito della verifica odierna effettuata da ARPAE, che ha confermato il superamento continuativo, negli ultimi tre giorni, del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, in tutta la provincia di Rimini. Le misure entrano in vigore automaticamente da domani, venerdì 17, sono:

– Ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4.

– Obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado

– Divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc)

– Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

– Divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto

– Divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

– Potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.

Con il prossimo bollettino, lunedì 20 gennaio, ARPAE comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento dell'allerta.



I più letti della settimana: