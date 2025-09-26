Qualità dell’aria: dal 1° ottobre tornano le misure antismog

Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 a Rimini saranno in vigore le misure del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), che prevedono il blocco alla circolazione dei veicoli più inquinanti nell’area urbana a mare della Statale 16. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i diesel fino a Euro 4, le auto a benzina fino a Euro 2, i veicoli benzina/GPL e benzina/metano fino a Euro 2 e i ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Rispetto allo scorso anno, le restrizioni si estendono a nuove categorie di veicoli.

Sono confermate le deroghe per mezzi elettrici e ibridi, car pooling, servizi essenziali, trasporto sanitario e assistenza domiciliare, oltre ai veicoli a servizio di persone invalide. Le limitazioni non si applicano nei festivi di dicembre e gennaio. Da ottobre scatteranno anche le “domeniche ecologiche”, quattro al mese fino a marzo (eccetto il 2 novembre), durante le quali il divieto sarà esteso anche ai diesel Euro 5. Contestualmente sarà attivo il sistema Move-In, che consente ai veicoli soggetti a limitazioni di circolare per un numero annuo di chilometri prestabilito grazie a una black box, esclusi però i giorni di emergenza smog e le domeniche ecologiche.

Tra le altre misure: stop all’uso di impianti a biomassa fino a 3 stelle, obbligo di pellet certificato A1, limiti alle temperature di riscaldamento (19°C in case, uffici e negozi; 17°C in ambienti industriali e artigianali, con esclusione di scuole, ospedali e impianti sportivi) e divieto di sostare con motore acceso. In caso di superamento delle soglie di PM10 scatteranno ulteriori divieti, compreso lo stop ai diesel Euro 5 e alle combustioni all’aperto.







