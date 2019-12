Qualità dell'aria: valori bassi di PM10 a novembre

Qualità della vita che si misura anche dalla qualità dell'aria. A Rimini – riferisce l'ultimo report Arpae - durante il mese di novembre non si è verificato alcun superamento del valore medio giornaliero di PM10, ovvero le polveri sottili, ed anche il valore medio mensile del parametro è rimasto relativamente basso. In controtendenza rispetto a quanto avviene solitamente a novembre e negli altri mesi autunnali, quest'anno le condizioni meteorologiche non hanno favorito in modo particolare l’accumulo del particolato. Per quanto riguarda il livello di Diossido di Azoto nell'aria, rilevato nella zona di via Flaminia, si è registrato un valore medio mensile superiore al valore limite previsto dalla norma per la media annuale, equivalente a 40 microgrammi per metro cubo.