CLASSIFICA Qualità della vita in Italia: Rimini ancora la meno sicura. Bologna seconda per ricchezza La classifica annuale è stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma

Pubblicata la classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma sulla qualità della vita nelle varie città e province italiane. Cambio al vertice con una sorta di staffetta tra prima e seconda: quest'anno è Pordenone sul podio, seguita da Trento. In coda, invece, scivola Foggia.

Giunta alla XXII edizione la classifica quest'anno tiene conto anche della pandemia in corso. Le province più colpite dalla prima ondata della pandemia sono infatti quelle che perdono più posizioni in classifica generale. Bergamo scende dal 26esimo posto dell'anno scorso al 40esimo di quest'anno. Lodi indietreggia di 37 posizioni, Milano di 16, Piacenza di 41, Cremona addirittura di 46. La qualità della vita è risultata buona o accettabile in 60 su 107 province italiane. Dai dati si desume inoltre che circa il 42,5% della popolazione italiana, era circa il 44% lo scorso anno, vive in territori contraddistinti da una qualità della vita scarsa o insufficiente. Il gruppo di province caratterizzate da un livello di qualità della vita insufficiente è composto quest'anno esclusivamente da province dell'Italia meridionale e insulare. Il che significa che la qualità della vita di oltre il 60,1% della popolazione residente nel Mezzogiorno è al di sotto di livelli considerati accettabili.

Il capoluogo dell'Emilia Romagna in seconda posizione nella sezione Affari e Lavoro guidata da Bolzano. Rimini per il terzo anno consecutivo è all'ultimo posto per qual che riguarda la sicurezza: classifica guidata da Ascoli Piceno. Buon risultato per l'Emilia Romagna anche in “Istruzione e formazione” con Bologna al secondo posto preceduta da Trento e seguita da Udine. Per quel che riguarda il “Tempo libero” guida la classifica Siena; Rimini è al secondo posto seguita da Aosta e VerbanoCusio-Ossola. Milano conferma il piazzamento già ottenuto lo scorso anno e apre la classifica sul tenore di vita. A seguire nel gruppo di testa c'è Bologna, che a sua volta conferma il secondo posto del 2019, Aosta e Parma. Chiude la classifica, come lo scorso anno, la provincia di Crotone.



