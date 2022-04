"Quando perde la Juve mi arrabbio e mi sfogo", condannato senegalese che ha aggredito poliziotti

"Quando perde la Juve mi arrabbio e mi sfogo picchiando i poliziotti". Si è giustificato così un cittadino senegalese di 63 anni arrestato ieri sera per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, durante l'udienza direttissima, al giudice e al pm, Davide Ercolani, il 63enne ha reso la sua giustificazione dicendo appunto che la sua squadra del cuore è la Juve e quando perde si arrabbia e picchia i poliziotti. L'uomo è stato fermato dagli agenti allertati da alcuni avventori di un bar per la presenza di un ubriaco molesto. Al momento dell'identificazione, il senegalese ha iniziato a inveire contro i poliziotti aggrediti con calci, pugni e sputi. Il 63enne, assistito dall'avvocato Gianluigi Durante, ha patteggiato 13 mesi (non sospesi) a causa dei numerosi precedenti specifici.