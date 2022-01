Quasi 190mila contagi in Italia in un giorno, da Palazzo Chigi ipotesi di obbligo vaccinale per gli over 50

Sfiora i 190mila l'incremento odierno (189.109), con un tasso di positività al 17% e un netto incremento dei ricoveri, +452 nei reparti ordinari e +36 nelle terapie intensive. 231 i decessi. In alcune Regioni, come il Lazio, i contagi sono letteralmente raddoppiati in un giorno ed ora sono oltre 16mila.

Dopo la cabina di regia convocata dal governo per decidere nuove misure, fonti di Palazzo Chigi anticipano che c'è l'ipotesi di varare l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Fra i temi chiave, il protocollo per la scuola e la gestione delle quarantene, e l'allargamento del super green pass a tutti i lavoratori, oltre a una nuova circolare per lo smart working nella pubblica amministrazione. La proposta avanzata dal presidente Draghi, che non ha mai nascosto di essere a favore dell'obbligo vaccinale, riflette le classi di età più ricorrenti nelle ospedalizzazioni.









Tra il 28 dicembre e il 4 gennaio i ricoveri hanno avuto una accelerazione del 25,8%, coi non vaccinati che in rianimazione sono il 72% del totale. Per l'alto numero di assenze i servizi ferroviari come Trenord sono stati rimodulati: 180 le assenze per positività, in aggiunta ad altre 150 non direttamente connesse alla pandemia. Soppresse totalmente o parzialmente 350 corse su oltre 2mila programmate. Numeri alti anche in Emilia Romagna, 13.671 i nuovi casi, con una incidenza del 21,8%. 43 in più i ricoveri (e +6 terapie intensive); 15 decessi. A Rimini più che raddoppiati i contagi da ieri, sono quasi 2.200 (2.199, 1.279 sintomatici). Anche in Olanda, nei giorni scorsi teatro di scontri per le proteste contro le restrizioni, è di nuovo impennata di contagi a quasi 25mila.

E in Francia, dov'è scattato lo stato di emergenza sanitaria in Guadalupa, Guiana francese, e dove oggi i contagi sono stati 335mila, fanno discutere le parole che il presidente Macron ha riservato ai non vaccinati: “Voglio rompere loro le scatole e continuerò a farlo: non li metto in carcere, ma dal 15 gennaio non li faccio più andare al ristorante, a bere un bicchiere di vino o a teatro e al cinema”.