Quasi 3mila nuovi casi in Emilia Romagna. Anche il premier Draghi positivo

Sono 2.916 in più rispetto a ieri i positivi al Covid in Emilia Romagna. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 36 (+4 rispetto a ieri) mentre negli altri reparti Covid, sono 1.336 (+44 rispetto a ieri). 14 i decessi. A Rimini i nuovi casi sono 193, 5 le persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva, una in più di ieri.



Il direttore dell'Ircss Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco è intervenuto sull'obbligo di mascherine al chiuso affermando che "andrebbe un pochino prorogato. Se si conferma questo Rt inferiore a 1 dovrebbe finire questa onda e allora lasciamo andare anche questo". Per il direttore dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma, Massimo Ciccozzi, la quarta dose di vaccino anti-Covid "non ha senso ora per tutti, mentre potrebbe averla in autunno. Anche in quel caso, però, andranno valutati i dati e le persone che dovranno riceverla, con i nuovi vaccini. Il vero banco di prova partirà da metà settembre".



Ed è risultato positivo al Covid anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che risulta asintomatico. A rappresentare il Governo nelle missioni nella Repubblica dell'Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri Di Maio e Cingolani. E' quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi.