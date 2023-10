CRONACA Quasi due chili di droga e una pistola: 49enne di Ravenna arrestato dalla Gdf L'uomo ha tentato la fuga dopo che i militari gli avevano intimato l'alt a Lido Adriano

Un 49enne di Ravenna si trova in custodia cautelare in carcere dopo essere trovato in possesso di un chilo di cocaina, un chilo di hashish e una pistola calibro 9 risultata rubata nel 2019. Il tutto dopo che l'uomo, alla guida di un furgone, ha tentato di sfuggire a un controllo in strada della Guardia di Finanza, a Lido Adriano. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato: prima gli è stata trovata una dose di cocaina sotto al sedile di guida. Poi, con l'ausilio dell'unità cinofila - si legge in una nota delle Fiamme Gialle -, pure la sostanza di cui si era disfatto dal finestrino durante la fuga. Quando i finanzieri lo hanno raggiunto, nel suo garage ravennate hanno trovato le sostanze stupefacenti, oltre a tre orologi di lusso e 5mila euro in contanti. Tutto sequestrato in quanto ritenuto provento di spaccio.

