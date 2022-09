POLITICA ITALIANA Quattro giorni alle elezioni: Salvini e Meloni divisi sullo scostamento di bilancio Letta: "Possiamo Vincere". Conte: "Il centrodestra disprezza i poveri". Calenda: "Il rischio non è il 'fascio' ma lo sfascio".

Per Matteo Salvini, che vorrebbe alla Lega i Ministeri dell'Interno e dell'Agricoltura, il caro energia mette a rischio il sistema produttivo e serve urgentemente uno scostamento di bilancio “Non è la soluzione" – dichiara Giorgia Meloni – perché sarebbero soldi regalati alla speculazione. Meglio il disaccoppiamento dei costi di gas ed energia”. La leader di Fratelli d'Italia resta tuttavia convinta che il centro-destra sarà unito: “Abbiamo scritto il programma comune in due giorni – ricorda - mentre il centrosinistra non ha nemmeno un unico programma”. Enrico Letta punta al taglio del cuneo fiscale per mettere più soldi in tasca ai lavoratori. “Il Pd e il centrosinistra – afferma - possono vincere le elezioni. La partita si gioca nei collegi e in molti casi – sostiene - lo scarto è solo di 4-5 punti". Per Conte, la Meloni e suoi alleati disprezzano i poveri mentre il reddito di cittadinanza è una misura di protezione sociale che va difesa a tutti i costi. Draghi resterà se la Patria glielo chiederà, secondo Calenda di Azione per il quale la leader di Fratelli d'Italia è inadatta a governare: “L'unica esperienza che ha avuto è un ministero senza portafoglio. La classe dirigente della Meloni non ha alcuna esperienza di governo. Il rischio non è trovarsi col 'fascio' ma con lo sfascio. Un paese che non viene governato”.

