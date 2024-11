REGGIO EMILIA Quattro giovani salvati durante una bufera di neve sul Monte Cusna Poco equipaggiati, sono stati sorpresi dal maltempo a 1900 metri. Intervento tempestivo del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco: un 19enne trasportato in ospedale.

Quattro giovani, tre di 19 anni e uno di 21, residenti tra Valsamoggia e Marano sul Panaro, sono stati soccorsi sul Monte Cusna, nel Reggiano, dopo essere stati sorpresi da una bufera di vento e neve durante una gita. Partiti il 23 novembre, hanno dormito in un vecchio rifugio a quota 1900 metri presso il comprensorio sciistico Febbio 2000. Poco equipaggiati, con scarpe non adeguate e abbigliamento insufficiente, sono stati costretti a fermarsi e chiedere aiuto. L’allarme, lanciato al 112 intorno alle 10, ha mobilitato il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l’elicottero del 118. Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito agli elicotteri di raggiungere subito la cima.

Le squadre a terra, dopo una difficile marcia, hanno raggiunto i ragazzi: tre in lieve ipotermia erano ancora in grado di camminare, mentre il 19enne di Marano sul Panaro era immobilizzato. Gli escursionisti sono stati riscaldati con coperte e sacchi a pelo. Intorno alle 15, con il miglioramento del meteo, l’elicottero del 118 è riuscito a raggiungere la quota per trasportare il giovane in codice di media gravità all’Ospedale Maggiore di Parma. Gli altri sono stati accompagnati a valle dai soccorritori. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, sottolineando l’importanza dell’equipaggiamento adeguato in montagna.

