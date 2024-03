Querelato per aver criticato il Sindaco di Misano su Fb: cittadino assolto

Aveva criticato il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni su Facebook affermando in un post pubblico nel gruppo 'Segnalazioni Misano e oltre' che l'installazione di un palo per l'antenna G5 nel Comune era "nell'ennesimo sfregio perpetrato in quel di Misano Monte". Aveva poi aggiunto "un grazie all'amministrazione per lo scempio" definendola, parafrasando Dante Alighieri, "botoli e ringhiosi". Il sindaco aveva quindi presentato querela, costituendosi parte civile, contro quel commento che aveva dato il via ad una serie di successivi post scritti da altrettanti cittadini. Nei confronti dell'autore del primo post - un misanese di 55 anni difeso dall'avvocato Stefano Caroli - era stato emesso un decreto penale di condanna per diffamazione sul web. Il giudice invece ha ritenuto di assolvere il residente con formula piena.

